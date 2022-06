L'Inter ha bisogno di un quinto, ma non necessariamente sinistro: così Inzaghi allarga gli orizzonti del mercato (Di domenica 5 giugno 2022) Via Perisic, c'è Gosens: sostituzione naturale, già programmata con largo anticipo e realizzata a gennaio abbassando Dimarco... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 giugno 2022) Via Perisic, c'è Gosens: sostituzione naturale, già programmata con largo anticipo e realizzata a gennaio abbassando Dimarco...

Advertising

tancredipalmeri : Che l’Inter abbia bisogno di vendere Lautaro per giustificare Lukaku e Dybala è una baggianata enorme. Se - ed è u… - cmdotcom : L'#Inter ha bisogno di un quinto, ma non necessariamente sinistro: così #Inzaghi allarga gli orizzonti del mercato… - IriBech : Non è questo il punto del problema, quanto il perché Suning ogni anno ha bisogno di cedere pezzi importanti per sos… - profeta_78 : @wazzaCN Aggiungo l'inter con inzaghi non giocherà mai bassa,inoltre con calciatori in fascia come Dumfries e Gosen… - MarinaJu4ever : Apro Twitter e leggo : - Simeone alla Juve - Chiellini che ci ha usato solo per allenarsi per la Nazionale -Deligt… -