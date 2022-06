La Regina Elisabetta ce l’ha messa tutta ma la sua monarchia | ormai anacronistica | è al declino

(Di domenica 5 giugno 2022) Il giubileo per il settantesimo anno del regno diII si è svolto in una Londra semideserta. Dietro le immagini della folla che sventolava le bandierine o che guardava in cielo le piroette degli aerei da caccia con la loro lunga coda bianca, rossa e blu, nelle strade c’erano pochissime auto ed ancor meno persone. Con quattro giorni di vacanza consecutivi caduti nella settimana di half-term, quando le scuole chiudono per la pausa trimestrale, i londinesi si sono concessi una meritata vacanza di tarda primavera lontano, il più lontano possibile da Buckingham Palace. Labritannica nell’era post Covid è infatti sempre piùe fuori tempo. L’che siè affacciata dal bancone della residenza londinese circondata dai pochi membri della famiglia reale non oggetto di scandalo appariva ...

Advertising

ilpost : Il video della regina Elisabetta II con l’orsetto Paddington, per celebrare i 70 anni di regno - repubblica : I commenti di oggi: Giubileo di Elisabetta, quando la vecchiaia è degna di una regina [di Natalia Aspesi] #5giugno - Tg3web : Ultima giornata di festeggiamenti nel Regno Unito per il Giubileo di platino di Elisabetta. Ieri sera il grande con… - OmegaIndi : RT @SMaurizi: ho guardato il video della regina Elisabetta con l'orsetto Paddington, rispetto la sua età, ma dietro la maschera del fair pl… - npaoser : RT @SMaurizi: ho guardato il video della regina Elisabetta con l'orsetto Paddington, rispetto la sua età, ma dietro la maschera del fair pl… -

Peccato che il Platinum Party at the Palace non abbia avuto un red carpet per godere dei look delle royals presenti al concerto in onore dei 70 anni di regno della. Tuttavia, anche se sedute nella tribuna d'onore, abbiamo potuto vedere lo stesso il glamour che Kate, Sophie, Beatrice e Eugenie e tutte le altre reali hanno portato sugli spalti ...George e Charlotte tra sorrisi e strette di mano, i principini crescono Cardiff, 5 giugno 2022 - E' l'ultimo giorno di festeggiamenti per il Giubileo di Platino dellae i britannici si preparano al Big Jubilee Lunch , il Gran pranzo che prevede lunghe tavolate conviviali per le strade del Paese. Anche i piccoli di casa Cambridge danno il loro ...Con i fratelli George e Charlotte e mamma Kate prepara i dolcetti per il Gran pranzo di strada, in onore dei 70 anni di regno della bisnonna, la Regina Elisabetta ...Roma, 5 giu. (askanews) - Una parata di star, a cominciare dal leggendario gruppo rock 'Queen' ha infiammato la folla, oltre 20mila, al mega ...