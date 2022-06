Advertising

_Morik92_ : La sensazione percepita qualche settimana fa era che la #Juve avesse intenzione di annunciare qualche colpo tra fin… - sportli26181512 : Juve, summit per Rabiot: proposto rinnovo e cessione: La Juventus e Adrien Rabiot presto si incontreranno per parla… - calciomercatopp: Juve, summit per Rabiot: proposto rinnovo e cessione - infoitsport : Juve, summit con il Torino per Pjaca e Mandragora: le decisioni prese

Il futuro di Nicolò Fagioli passa da Torino. Il sogno cullato per molti anni può diventare realtà: nei prossimi giorni è atteso unalla Continassa con l'entourage del calciatore, forse non decisivo ma certamente fondamentale per dare un indirizzo più preciso al suo futuro. All'ordine del giorno il prolungamento del ...A Londra era presente anche Federico Cherubini, che in agenda aveva l'importanteesplorativo con l'entourage di Di Maria, ma non solo. Calcio mercato Juventus: Cuadrado rischia, nuovo summit per Di Maria Fagioli Juve: rinnovo e futuro. Novità importanti sul centrocampista, in prestito alla Cremonese in questa stagione Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, nei prossimi giorni andrà in scena alla Con ...In settimana gli agenti del regista vedranno i bianconeri: potrebbero arrivare la firma fino al 2026 e un ruolo da vice-Locatelli. Ma già tanti club si sono mossi per lui, e ...