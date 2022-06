Juve, per la difesa piacciono Laporte e Lenglet: le ultime (Di domenica 5 giugno 2022) La Juve segue una doppia pista per la difesa per sostituire Chiellini: piacciono Laporte e Lenglet del Barcellona Dopo aver salutato Chiellini per la Juve è tempo di virare su altri obiettivi per rinforzare la difesa. Ai bianconeri piacciono due nomi dall’estero: il primo è Laporte del City, mentre il secondo Lenglet del Barcellona. Sul franco-spagnolo è più difficile arrivare visti i costi dell’eventuale operazione che si aggirerebbe attorno ai 40 milioni. Più facile il francese del Barcellona, che arriverebbe in prestito e ha uno stipendio supportabile dalla Juventus di 3.5 milioni annui. Lo riporta La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Lasegue una doppia pista per laper sostituire Chiellini:del Barcellona Dopo aver salutato Chiellini per laè tempo di virare su altri obiettivi per rinforzare la. Ai bianconeridue nomi dall’estero: il primo èdel City, mentre il secondodel Barcellona. Sul franco-spagnolo è più difficile arrivare visti i costi dell’eventuale operazione che si aggirerebbe attorno ai 40 milioni. Più facile il francese del Barcellona, che arriverebbe in prestito e ha uno stipendio supportabile dallantus di 3.5 milioni annui. Lo riporta La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

