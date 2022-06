Italia spezzata in due dopo l'incidente a Termini. Treni cancellati, disagi e ritardi (Di domenica 5 giugno 2022) A fine giornata di ieri è rimasto sospeso tutto il traffico passante per il tratto di linea ferroviaria dove la locomotiva di un treno Frecciarossa Alta velocità era deragliato fra la stazione Serenissima e la Tiburtina. Il ministero dell'Interno ha fatto sapere in una nota che gli interventi di ripristino dell'Infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici Rfi saranno avviati appena l'area sarà dissequestrata e resa disponibile dalle Autorità. Per questo motivo tutti i Treni AV tra Roma e Napoli sono stati instradati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino, con i conseguenti ritardi che sono arrivati fino alle due ore, più altre decine di cancellazioni che hanno scombussolato i piani di migliaia di romani e Italiani da Nord a Sud. I passeggeri più fortunati sono stati avvisati ieri mattina sul presto tramite sms dalle ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) A fine giornata di ieri è rimasto sospeso tutto il traffico passante per il tratto di linea ferroviaria dove la locomotiva di un treno Frecciarossa Alta velocità era deragliato fra la stazione Serenissima e la Tiburtina. Il ministero dell'Interno ha fatto sapere in una nota che gli interventi di ripristino dell'Infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici Rfi saranno avviati appena l'area sarà dissequestrata e resa disponibile dalle Autorità. Per questo motivo tutti iAV tra Roma e Napoli sono stati instradati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino, con i conseguentiche sono arrivati fino alle due ore, più altre decine di cancellazioni che hanno scombussolato i piani di migliaia di romani eni da Nord a Sud. I passeggeri più fortunati sono stati avvisati ieri mattina sul presto tramite sms dalle ...

