"Imporre la pace", "Cretinate". Scontro tra Conte e Calenda (Di domenica 5 giugno 2022) Il presidente del M5S sollecita Draghi: "Deve Imporre la pace". La replica del leader di Azione: "A chi? A Putin? Come se non aiutando con le armi gli ucraini! Per cortesia" Leggi su ilgiornale (Di domenica 5 giugno 2022) Il presidente del M5S sollecita Draghi: "Devela". La replica del leader di Azione: "A chi? A Putin? Come se non aiutando con le armi gli ucraini! Per cortesia"

Advertising

CarloCalenda : Cretinate e delirio egotico. Il PNRR nasce in un incontro Merkel Macron. Imporre la pace a chi? A Putin? Come se no… - CarmeloAmico2 : RT @CarloCalenda: Cretinate e delirio egotico. Il PNRR nasce in un incontro Merkel Macron. Imporre la pace a chi? A Putin? Come se non aiut… - LaviniaRittator : RT @CarloCalenda: Cretinate e delirio egotico. Il PNRR nasce in un incontro Merkel Macron. Imporre la pace a chi? A Putin? Come se non aiut… - mauriziobos1941 : @CarloCalenda Conte non sembra proprio in grado di imporre niente ad alcuno: figuriamoci la pace a Putin! - 71locatelli : RT @CarloCalenda: Cretinate e delirio egotico. Il PNRR nasce in un incontro Merkel Macron. Imporre la pace a chi? A Putin? Come se non aiut… -