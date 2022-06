“Ho avuto un incidente”. Federica Panicucci, paura in autostrada: il racconto choc della conduttrice (Di domenica 5 giugno 2022) Tanta paura ma per fortuna niente di grave. incidente in autostrada per Federica Panicucci, la conduttrice sta bene ed è lei stessa a raccontare quello che è successo. Tutto è successo mentre si trovava a bordo di un’auto guidata dal compagno Marco Bacini in compagnia dei suoi figli. La presentatrice di Mattino 5, insieme alla sua famiglia, si stava recando ad un matrimonio. La donna poi si è sfogata sui social, per smaltire forse un po’ la tensione del momento. Qui si è fatta trovare vestita alla grande, pronta per il matrimonio. incidente in autostrada per Federica Panicucci che ha spiegato che una delle gomme del mezzo su cui era a bordo “è praticamente scoppiata” facendolo sbandare. Poi la 54enne ha detto: “Per ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Tantama per fortuna niente di grave.inper, lasta bene ed è lei stessa a raccontare quello che è successo. Tutto è successo mentre si trovava a bordo di un’auto guidata dal compagno Marco Bacini in compagnia dei suoi figli. La presentatrice di Mattino 5, insieme alla sua famiglia, si stava recando ad un matrimonio. La donna poi si è sfogata sui social, per smaltire forse un po’ la tensione del momento. Qui si è fatta trovare vestita alla grande, pronta per il matrimonio.inperche ha spiegato che una delle gomme del mezzo su cui era a bordo “è praticamente scoppiata” facendolo sbandare. Poi la 54enne ha detto: “Per ...

Advertising

gponedotcom : Il francese era al debutto da passeggero nella classica Road Race ed ha avuto un incidente fatale ad Ago's Leap, al… - fabius24119863 : buongiorno ringrazio tutti coloro che si sono preoccupato x me voglio rassicurare che io sto bene, nn riguarda il m… - simonini_carla : RT @ValBazz: @simonini_carla Credo sia un danno causato da un incidente in motorino avuto da giovane - ValBazz : @simonini_carla Credo sia un danno causato da un incidente in motorino avuto da giovane - federico_neuefr : @Uther_Raffaele L'evasione c'era anche prima del covid e della guerra. E sono sempre gli stessi. Non confondete chi… -