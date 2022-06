Fiorentina Maxime Lopez, il colpo è possibile: le richieste del Sassuolo (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo l’addio di Torreira la Fiorentina tenta il colpo Maxime Lopez dal Sassuolo: la richiesta è di 15 milioni La Fiorentina dopo l’addio a Torreira, tornato all’Arsenal, sta valutando alcuni nomi per la mediana. I Viola avrebbero messo nella lista Sensi e Maxime Lopez. Difficile arrivare al centrocampista dell’Inter, cercato anche dal Monza, ma potrebbe essere più fattibile il neroverde. Nonostante non sia facile trattare con il Sassuolo, la richiesta del club emiliano è di 15 milioni circa. Cifra abbordabile per le idee della Viola. Lo scrive La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo l’addio di Torreira latenta ildal: la richiesta è di 15 milioni Ladopo l’addio a Torreira, tornato all’Arsenal, sta valutando alcuni nomi per la mediana. I Viola avrebbero messo nella lista Sensi e. Difficile arrivare al centrocampista dell’Inter, cercato anche dal Monza, ma potrebbe essere più fattibile il neroverde. Nonostante non sia facile trattare con il, la richiesta del club emiliano è di 15 milioni circa. Cifra abbordabile per le idee della Viola. Lo scrive La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

