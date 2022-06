Cadavere uomo in campagna con ferite al capo, indagini Carabinieri (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPortico (Ce) – Il Cadavere di un uomo di 32 anni è stato rinvenuto in una zona di campagna del comune di Portico di Caserta. Il corpo, hanno accertato i Carabinieri, presentava delle ferite al capo e alle braccia. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, non escludono per ora alcuna pista, compresa quella dell’omicidio. L’uomo faceva parte degli ‘accollatori’ di Sant’Antimo, che organizzano la festa patronale al comune di Recale (Caserta). Il parroco della Chiesa di Sant’Antimo ha deciso di sospendere la tradizionale processione del Giglio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPortico (Ce) – Ildi undi 32 anni è stato rinvenuto in una zona didel comune di Portico di Caserta. Il corpo, hanno accertato i, presentava delleale alle braccia. Le, coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, non escludono per ora alcuna pista, compresa quella dell’omicidio. L’faceva parte degli ‘accollatori’ di Sant’Antimo, che organizzano la festa patronale al comune di Recale (Caserta). Il parroco della Chiesa di Sant’Antimo ha deciso di sospendere la tradizionale processione del Giglio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Cadavere uomo in #Campagna con ferite al capo, #Indagini #Carabinieri ** - MastriTina : @nmirotti @Maria15112786 @repubblica Se avessero trovato il cadavere di un uomo, magari in una zona frequentata da… - infoitinterno : Cadavere di una donna trovato a Marinella di Sarzana (La Spezia): è omicidio. Partita la caccia all'uomo - CorriereAlbaBra : Tragico epilogo delle ricerche dell'87enne Chiaffredo Barbero, l'uomo di Manta di cui lo scorso 3 giugno si erano p… - infoitinterno : Cadavere in un sacco di plastica: ancora misteriosa l'identità dell'uomo -