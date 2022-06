Belluno, alpinista muore cadendo nel vuoto a 40 metri d'altezza (Di domenica 5 giugno 2022) Un alpinista è morto dopo essere precipitato stamani mentre stava scalando la Via Da Lago , sulla Gusela di Giau, tra San Vito di Cadore e Colle Santa Lucia (Belluno). Da una prima ricostruzione l'... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 5 giugno 2022) Unè morto dopo essere precipitato stamani mentre stava scalando la Via Da Lago , sulla Gusela di Giau, tra San Vito di Cadore e Colle Santa Lucia (). Da una prima ricostruzione l'...

