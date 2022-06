Auto precipita nella scarpata: muore un ragazzo, gravi altri due (Di domenica 5 giugno 2022) Tragico incidente stradale questa mattina ad Irsina, in provincia di Matera, che ha causato la morte di un ragazzo e il ferimento di altri quattro giovani. Gli amici, tra i 16 e 18 anni, avevano deciso di trascorrere una giornata in piscina. Per... Leggi su europa.today (Di domenica 5 giugno 2022) Tragico incidente stradale questa mattina ad Irsina, in provincia di Matera, che ha causato la morte di une il ferimento diquattro giovani. Gli amici, tra i 16 e 18 anni, avevano deciso di trascorrere una giornata in piscina. Per...

