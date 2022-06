Alfonso Signorini ricoverato in ospedale: cosa è successo e come sta ora (Di domenica 5 giugno 2022) Con l’Isola dei Famosi 2022, ormai, vicina alla finalissima è già tempo di pensare al prossimo Grande Fratello Vip, che scatterà a settembre. E Alfonso Signorini continuerà ad essere il protagonista assoluto del programma che verrà rivoluzionato nel suo cast, ma che non rinuncia al suo mattatore in conduzione. Ma il presentatore ha spiazzato tutti facendo sapere che è stato ricoverato due giorni al San Raffaele di Milano. Di solito estremamente riservato, questa volta, non ha potuto proprio fare a meno di diffondere la notizia sulla sua vita privata. Volto del Grande Fratello Vip ormai da anni, prima in veste di opinionista al fianco di Ilary Blasi e poi di conduttore del reality show di Canale5 al posto della presentatrice romana, Alfonso Signorini ci ha abituato al silenzio stampa tra un’edizione ... Leggi su blog.libero (Di domenica 5 giugno 2022) Con l’Isola dei Famosi 2022, ormai, vicina alla finalissima è già tempo di pensare al prossimo Grande Fratello Vip, che scatterà a settembre. Econtinuerà ad essere il protagonista assoluto del programma che verrà rivoluzionato nel suo cast, ma che non rinuncia al suo mattatore in conduzione. Ma il presentatore ha spiazzato tutti facendo sapere che è statodue giorni al San Raffaele di Milano. Di solito estremamente riservato, questa volta, non ha potuto proprio fare a meno di diffondere la notizia sulla sua vita privata. Volto del Grande Fratello Vip ormai da anni, prima in veste di opinionista al fianco di Ilary Blasi e poi di conduttore del reality show di Canale5 al posto della presentatrice romana,ci ha abituato al silenzio stampa tra un’edizione ...

