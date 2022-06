Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 giugno 2022)DEL 4 GIUGNOORE 12:20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; CONSEGUENTI CODE TRA CASILINA E TUSCOLANA. PROSEGUENDO SEMPRE IN CAREGGIATA INTERNA ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PESCACCIO CON CONSEGUENTI FILE. PER IL TRASPORTO PUBBLICO INTERROTTA LA LINEA TRAM 19 NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO; SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RESTA SOSPESO IL TRAFFICO DELLA LINEA ALTA VELOCITA’-NAPOLI PER UN INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA APRENESTINA. I TRENI VENGONO DEVIATI SULLA LINEA FL6-NAPOLI VIA CASSINO E FL7-NAPOLI VIA FORMIA CON RITARDI FINO A 90 ...