UN ALTRO DOMANI: SU CANALE 5 LA SOAP SPAGNOLA PRONTA A CONQUISTARE L'ITALIA (Di sabato 4 giugno 2022) Su CANALE 5 prende il via dal 6 giugno alle ore 14:45, la serie più attesa del day-time estivo: «Un ALTRO DOMANI». In onda dal lunedì al venerdì, il titolo narra – in diverse linee temporali – l'avvincete storia di due donne, nonna e nipote, impegnate nella medesima lotta per prendere il controllo del proprio destino. UN ALTRO DOMANI: DUE PROTAGONISTE TRA ANNI '50 E OGGI La prima, Julia (Laura Ledesma), trentenne, vive nell'odierna Spagna e ha ereditato la casa di montagna dal padre. La seconda, Carmen (Amparo Piñero), nonna di Julia, sbarca nella Guinea degli Anni '50, che all'epoca era una colonia SPAGNOLA. Al centro della serie, l'anticonformismo di due donne, ognuna delle quali femminista a proprio modo, entrambe desiderose di cambiare il mondo, di realizzare i propri sogni, di ...

