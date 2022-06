Ucraina, Segre: “L’umanità è indifferente alla tragedia altrui” (Di sabato 4 giugno 2022) TORINO – Liliana Segre si esprime sull’Ucraina: “L’umanità davanti alla tragedia calata dall’alto, che non lo riguarda, si fa indifferente, si gira dall’altra parte, sia se si tratta di un campo di sterminio per ebrei, sia se si tratta di una città Ucraina rasa al suolo. E così capita che i testimoni di quegli orrori, penso a Primo Levi, ad Edith Bruck, ai soldati italiani reduci di guerra o a me stessa, pensino di non venire neppure creduti. La gente non vuole vedere in faccia l’orrore, ecco perché ad un certo punto della mia vita ho capito che dovevo raccontare”. Lo ha detto la senatrice a vita, collegata in streaming a un incontro al Festival dell’Economia di Torino, in un dialogo con Gad Lerner, ‘La memoria rende liberi’. In merito al tema del festival, l’economia ... Leggi su lopinionista (Di sabato 4 giugno 2022) TORINO – Lilianasi esprime sull’: “davanticalata dall’alto, che non lo riguarda, si fa, si gira dall’altra parte, sia se si tratta di un campo di sterminio per ebrei, sia se si tratta di una cittàrasa al suolo. E così capita che i testimoni di quegli orrori, penso a Primo Levi, ad Edith Bruck, ai soldati italiani reduci di guerra o a me stessa, pensino di non venire neppure creduti. La gente non vuole vedere in faccia l’orrore, ecco perché ad un certo punto della mia vita ho capito che dovevo raccontare”. Lo ha detto la senatrice a vita, collegata in streaming a un incontro al Festival dell’Economia di Torino, in un dialogo con Gad Lerner, ‘La memoria rende liberi’. In merito al tema del festival, l’economia ...

