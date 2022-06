Ucraina, prosegue la controffensiva: «Distrutta la 35esima armata russa a Izyum, Severodonetsk resiste» (Di sabato 4 giugno 2022) La 35ma armata della Federazione russa sarebbe stata quasi interamente Distrutta dalle truppe ucraine: lo ha annunciato Andriy Yermak, il capo dell’Ufficio del presidente ucraino, con un messaggio sul suo canale Telegram. Lo scontro sarebbe avvenuto a Izyum, nella regione nord-orientale di Kharkiv. Secondo l’Institute for the Study of War, il think tank della difesa statunitense, le forze di Mosca «continuano ad affrontare problemi nel controllo sociale e nel contenimento delle azioni della resistenza»: l’Isw evidenzia come le forze russe non siano riuscite a riconquistare le posizioni perdute nell’oblast di Cherson e abbiano continuato piuttosto a difendere le posizioni precedentemente occupate. Oltre a Izyum, inoltre, le offensive delle truppe del Cremlino sarebbero ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) La 35madella Federazionesarebbe stata quasi interamentedalle truppe ucraine: lo ha annunciato Andriy Yermak, il capo dell’Ufficio del presidente ucraino, con un messaggio sul suo canale Telegram. Lo scontro sarebbe avvenuto a, nella regione nord-orientale di Kharkiv. Secondo l’Institute for the Study of War, il think tank della difesa statunitense, le forze di Mosca «continuano ad affrontare problemi nel controllo sociale e nel contenimento delle azioni dellanza»: l’Isw evidenzia come le forze russe non siano riuscite a riconquistare le posizioni perdute nell’oblast di Cherson e abbiano continuato piuttosto a difendere le posizioni precedentemente occupate. Oltre a, inoltre, le offensive delle truppe del Cremlino sarebbero ...

Advertising

Moneta84 : prosegue il saccheggio degli occupanti russi in #Ucraina pianificano di smantellare l'impianto eolico a #Kherson e… - quotidianodirg : Morte e distruzione in #Ucraina e paura per le ripercussioni del conflitto nel mondo. Mentre la guerra continua, si… - cagliarilivemag : Ucraina, prosegue la guerra ma timori per crisi alimentare globale - retewebitalia : Ucraina, prosegue la guerra ma timori per crisi alimentare globale - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie… - cagliarilivemag : -