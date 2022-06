Tévez spiazza i tifosi | l’annuncio ufficiale

Leggi su rompipallone

(Di sabato 4 giugno 2022) Carloshato tutti con un annuncio inaspettato. Stanotte ha dichiarato alla tv argentina, America Tv, di lasciare il calcio giocato per sempre. L’attaccante argentino aveva disputato la sua ultima partita il 31 maggio 2021 con il Boca Juniors e poi era rimasto svincolato. Diverse erano state le proposte dall’America per giocare in MLS ma il giocatore aveva rifiutato. Da oggi èil ritiro: i motivi dietro questa decisione sono abbastanza personali.ha dichiarato di aver perso il suo più grande tifoso: il padre adottivo. “Posso confermare di essere in pensione. Non giocherò più perchè ho perso il mio più grande tifoso, e con lui tutti gli stimoli per continuare. Adesso voglio solo godermi la vita, la mia famiglia e pensare ai miei affari. Ho avuto tante offerte in questi mesi, ma ci sono ...