Siamo proprio sicuri di conoscere il Dio di cui tanto parliamo e scriviamo? (Di sabato 4 giugno 2022) Ricevo dalla Bollati Boringhieri due libri su Dio. Il primo lo ha scritto Stefano Levi Della Torre, si intitola Dio e vedo che è uscito nel novembre 2020 (150 pp.,... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 giugno 2022) Ricevo dalla Bollati Boringhieri due libri su Dio. Il primo lo ha scritto Stefano Levi Della Torre, si intitola Dio e vedo che è uscito nel novembre 2020 (150 pp.,... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

JimmyMcGill70 : @AldoGiove @CateniAndrea Siamo un paese farsa. Di pagliacci. Che si regge sul fatto che la maggior parte della gent… - berardino : Quando vedrò nei TG italiani conduttori di cittadini con altre origini nazionalia cittadini italiani saprò di viver… - siamo_seri : RT @RaffaeleGianni4: Il Gruppo Bilderberg si riunisce a porte chiuse a Washington D.C. proprio in questo momento e nessuno è autorizzato a… - Barbaraboccass5 : @PAGEFEDEZ carcinosi peritoneale. Noi abbiamo sentito un medico su Pisa Lippolis ma proprio lui ci ha detto che se… - nomenomenit : E sì, non lo sai proprio, non sai il carico fiscale che grava su un imprenditore ed ecco perché oramai le aziende c… -