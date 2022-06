Salernitana | il prescelto è Bigon

(Di sabato 4 giugno 2022) di Marco De Martino SALERNO – Riccardoè ad un passo dalla. L’operatore di mercato appena liberatosi dal Bologna, con il quale deteenva un accordo fino al 30 giugno 2023, dovrebbe prendere il posto di Walter Sabatini nel ruolo di direttore sportivo del club granata. Una svolta decisa, questa, verificatasi nel tardo pomeriggio di ieri subito dopo l’annuncio del rinnovo di?Davide Nicola. In parola con il Parma,non ha resistito alle sirene della serie A e soprattutto al richiamo di?Danilo Iervolino, il quale è riuscito a convincerlo dopo avergli illustrato il progetto tecnico della. Un prgetto portato avanti fino a 48 ore fa da Walter Sabatini e che dovrebbe essere preso in mano dall’ex diesse di Reggina, Napoli, Verona e, appunto Bologna. POCHE SQUADRE, TANTI TITOLI Il curriculum di ...

