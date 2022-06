Riforma reclutamento | si dimette il consigliere di Bianchi | scontro su formazione e carriera dei docenti

Advertising

ProDocente : Riforma reclutamento e rinnovo contratto, settimana decisiva. Pacifico (Anief): “Subito i 3000 euro di arretrati e… - AniefTorino : Anief su Orizzonte scuola - Riforma reclutamento e rinnovo contratto, settimana decisiva. Pacifico: “Subito i 3000… - AniefTorino : Anief su Orizzonte scuola - Riforma reclutamento e rinnovo contratto, settimana decisiva. Pacifico: “Subito i 3000… - ProfgioGa : RT @orizzontescuola: Riforma reclutamento e rinnovo contratto, settimana decisiva. Pacifico (Anief): “Subito i 3000 euro di arretrati e i 1… - AniefTorino : Riforma reclutamento e rinnovo contratto, settimana decisiva. Pacifico (Anief): “Subito i 3000 euro di arretrati e… -

Orizzonte Scuola

...ora a parlaredi scuola settimana importante in Senato si discutono gli emendamenti alladel ...le procedure per i ruoli per i più giovani voi anche certezze per le procedure didel ...... riconoscimento dell'esperienza di lavoro dei docenti precari nelle nuove forme didi ... dal titolo ' Decreto legge 36/2022della scuola. Incontro con i parlamentari del territorio ... Riforma reclutamento, Rampi (PD): “Semplificare un percorso che potrebbe scoraggiare chi vuole diventare insegnante. I 24 Cfu non possono scomparire così” [VIDEO] A commentare il decreto legge 36 “Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr" è il docente Antonio Sortino ...Nuovo appuntamento di "A tu per tu". Dopo Roberto Rampi, rappresentante del Partito Democratico, è la volta di Mario Pittoni, senatore della Lega e responsabile Istruzione del partito leghista.