Referendum Giustizia: Cammarano, i 5 stelle per il no (Di sabato 4 giugno 2022) di Arturo Calabrese La campagna elettorale per il Referendum abrogativo del 12 giugno entra nel vivo. Il Movimento 5 stelle si schiera per il No, ritenendo addirittura inutile uno dei quesiti. È il caso di Michele Cammarano, consigliere regionale e presidente della Commissione Aree Interne. «Sulla riforma della Giustizia – esordisce – in queste ore stiamo sentendo e leggendo ricostruzioni d’ogni tipo. La nostra posizione sui quesiti referendari proposti dalla Lega e dai Radicali è chiara: si tratta di interventi che, se realizzati, finirebbero per danneggiare profondamente il sistema Giustizia, incidendo negativamente anche su questioni legate alla legalità, alla trasparenza e alla sicurezza dei cittadini. Siamo senza dubbio contrari a ciascuno dei cinque quesiti e – spiega Cammarano – ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 4 giugno 2022) di Arturo Calabrese La campagna elettorale per ilabrogativo del 12 giugno entra nel vivo. Il Movimento 5si schiera per il No, ritenendo addirittura inutile uno dei quesiti. È il caso di Michele, consigliere regionale e presidente della Commissione Aree Interne. «Sulla riforma della– esordisce – in queste ore stiamo sentendo e leggendo ricostruzioni d’ogni tipo. La nostra posizione sui quesiti referendari proposti dalla Lega e dai Radicali è chiara: si tratta di interventi che, se realizzati, finirebbero per danneggiare profondamente il sistema, incidendo negativamente anche su questioni legate alla legalità, alla trasparenza e alla sicurezza dei cittadini. Siamo senza dubbio contrari a ciascuno dei cinque quesiti e – spiega– ...

CottarelliCPI : Mancano 9 giorni al referendum sulla giustizia. Trovo incredibile che se ne parli così poco. - riotta : Referendum sulla giustizia, leggi stentoree requisitorie per il No di toghe Doc e ti viene una gran voglia di votar Si. - sfnlcd : il 12 giugno si vota SI al referendum per una giustizia più equa. Passaparola. - NotarCris : RT @CottarelliCPI: Mancano 9 giorni al referendum sulla giustizia. Trovo incredibile che se ne parli così poco. - stati_generali : Breve analisi dei quesiti del referendum sulla giustizia -