Referendum, Berlusconi in campo: «Votateli, la giustizia è un tema che tocca la libertà di tutti» (Di sabato 4 giugno 2022) È stato di parola Silvio Berlusconi: c’è anche lui in questa campagna elettorale amministrativa e referendaria, sia pure nella modalità più leggera della telefonata in diretta. Lo ha fatto collegandosi con la manifestazione L’Italia del Futuro in corso ad Alessandria, città capoluogo interessata dal voto del 12 giugno. E il Cavaliere non ha voluto sprecare l’occasione per rilanciare il ruolo e le ragioni della coalizione. «Il centrodestra – ha esordito Berlusconi – deve assolutamente essere unito, nonostante le naturali differenze fra le forze politiche che lo compongono. Un centrodestra nel quale Forza Italia deve essere la spina dorsale, la chiave di volta, perché i nostri valori, le nostre idee e i nostri programmi sono i soli che possono far ripartire l’Italia». Berlusconi in collegamento telefonico con FI di Alessandria Ma ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 giugno 2022) È stato di parola Silvio: c’è anche lui in questa campagna elettorale amministrativa e referendaria, sia pure nella modalità più leggera della telefonata in diretta. Lo ha fatto collegandosi con la manifestazione L’Italia del Futuro in corso ad Alessandria, città capoluogo interessata dal voto del 12 giugno. E il Cavaliere non ha voluto sprecare l’occasione per rilanciare il ruolo e le ragioni della coalizione. «Il centrodestra – ha esordito– deve assolutamente essere unito, nonostante le naturali differenze fra le forze politiche che lo compongono. Un centrodestra nel quale Forza Italia deve essere la spina dorsale, la chiave di volta, perché i nostri valori, le nostre idee e i nostri programmi sono i soli che possono far ripartire l’Italia».in collegamento telefonico con FI di Alessandria Ma ...

Advertising

ilcupo_m : @Alexia1041234 Non voto per non dare un’arma politica per pararsi il culo ne a Salvini ne a Berlusconi questi refer… - accendino1111 : #Berlusconi 2017 aveva promesso: “Se gli italiani non mi daranno la maggioranza lascio la politica” #D’Alema: “Dopo… - REstaCorporate : #Salvini il principale fautore di questi #referendum non si sente e si occupa di altro in merito alla pace e… - francescacuore6 : @VPierucci @LegaSalvini Volete con questo referendum graziare Berlusconi, abolendo la legge severino? - Simmy882 : RISCATTO POPOLARE E REFERENDUM, DOCENTI SILENZIANO GIORGIO BIANCHI, KISSINGER, BERLUSCONI E L'ABORTO -