Primo sguardo all’iPhone 14 Pro Max in video, design frontale senza segreti (Di sabato 4 giugno 2022) Oggi 4 giugno c’è la possibilità di ammirare l’iPhone 14 Pro Max in video, in quello che potrebbe essere il suo aspetto definito per quanto riguarda il fronte del dispositivo Apple. Il ben noto leaker Ice Universe ha appena condiviso su Twitter l’immagine del pannello di vetro protettivo del successore dell’iPhone 13 e grazie a questo contributo, otteniamo almeno un paio di conferme rispetto a quanto vociferato nelle ultime settimane. Siamo al cospetto del modello di iPhone 14 più accessoriato di tutti, il vero top di gamma assoluto atteso per questo 2022. La cosa che balza prepotentemente all’occhio è la presenza di un notch davvero particolare, diviso in due parti con un foro allungato e stretto e l’altro circolare. A guardar bene e come più volte ribadito nel corso degli ultimi tempi, Apple ha progettato la componente in questo modo per farla ... Leggi su optimagazine (Di sabato 4 giugno 2022) Oggi 4 giugno c’è la possibilità di ammirare l’iPhone 14 Pro Max in, in quello che potrebbe essere il suo aspetto definito per quanto riguarda il fronte del dispositivo Apple. Il ben noto leaker Ice Universe ha appena condiviso su Twitter l’immagine del pannello di vetro protettivo del successore dell’iPhone 13 e grazie a questo contributo, otteniamo almeno un paio di conferme rispetto a quanto vociferato nelle ultime settimane. Siamo al cospetto del modello di iPhone 14 più accessoriato di tutti, il vero top di gamma assoluto atteso per questo 2022. La cosa che balza prepotentemente all’occhio è la predi un notch davvero particolare, diviso in due parti con un foro allungato e stretto e l’altro circolare. A guardar bene e come più volte ribadito nel corso degli ultimi tempi, Apple ha progettato la componente in questo modo per farla ...

guanxinet : RT @marcolessico: Ivrea, sabato 4 giugno, ore 7.45. (ripeto: 7.45, come da documentazione fotografica) sotto lo sguardo attento di Adriano… - wordweb81 : Primo sguardo all'#iPhone14ProMax in video, design frontale senza segreti - AnnaMariaBert19 : RT @boker_or: Il discepolo che Gesù amava Chi è? Per la tradizione è Giovanni. Ma se fosse una discepola? Se fosse la Maddalena o il giova… - maria_valoti : RT @boker_or: Il discepolo che Gesù amava Chi è? Per la tradizione è Giovanni. Ma se fosse una discepola? Se fosse la Maddalena o il giova… - checchinato_j : RT @boker_or: Il discepolo che Gesù amava Chi è? Per la tradizione è Giovanni. Ma se fosse una discepola? Se fosse la Maddalena o il giova… -