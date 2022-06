Peschiera del Garda, sei ragazze molestate sul treno: “Ridevano e ci dicevano ‘le donne bianche qui non salgono'” (Di sabato 4 giugno 2022) Erano sul treno regionale 2640 che da Peschiera del Garda (Verona) avrebbe dovuto portarle a Milano. La corsa di sei amiche, di 16 e 17 anni, si è però fermata a Desenzano (Brescia): aiutate da un ragazzo, le giovani sono scese dopo essere state molestate sessualmente da un gruppo di coetanei. I fatti – Il 2 giugno le ragazze hanno deciso di andare a Gardaland, il parco divertimenti vicino il Lago di Garda. A fine giornata, per tornare a casa, sono andate alla stazione ferroviaria del comune veneto. Ad aspettare quel convoglio c’erano centinaia di ragazzi e ragazze, tra cui molti di origine nordafricana. Secondo il Giorno, “con tutta probabilità, quei giovani erano parte della folla che durante la giornata era stata sulla spiaggia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Erano sulregionale 2640 che dadel(Verona) avrebbe dovuto portarle a Milano. La corsa di sei amiche, di 16 e 17 anni, si è però fermata a Desenzano (Brescia): aiutate da un ragazzo, le giovani sono scese dopo essere statesessualmente da un gruppo di coetanei. I fatti – Il 2 giugno lehanno deciso di andare aland, il parco divertimenti vicino il Lago di. A fine giornata, per tornare a casa, sono andate alla stazione ferroviaria del comune veneto. Ad aspettare quel convoglio c’erano centinaia di ragazzi e, tra cui molti di origine nordafricana. Secondo il Giorno, “con tutta probabilità, quei giovani erano parte della folla che durante la giornata era stata sulla spiaggia di ...

