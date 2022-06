"Non farlo, ca***", "Sei uno scemo": la madre e Chiara Ferragni furiose con Fedez, il gesto che le scatena (Di sabato 4 giugno 2022) Si lascia andare, Fedez. E lo fa per festeggiare il suo ultimo singolo, La Dolce Vita, scritto insieme a Tananai e Mara Sattei. E per l'occasione, il rapper si concede un brindisi, il tutto dopo la registrazione della videoclip, avvenuta sulle spiagge di Rimini (il brano è disponibile in streaming dalla scorsa notte). E così ecco che il terzetto, per l'occasione, ha avviato una diretta Instagram. E davanti a Fedez ecco cheb. Circostanza che non sfugge alla mamma dell'artista, che infatti commenta la story in tempo reale con queste parole: "Non bere, ca***". E Fedez: "È l'acqua di Leone. So che non devo bere, me lo ha detto il medico". Già, il sospetto di mamma era che l'artista stesse bevendo dell'alcol, proibito dal medico dopo l'operazione recentemente subita per il tumore al pancreas. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Si lascia andare,. E lo fa per festeggiare il suo ultimo singolo, La Dolce Vita, scritto insieme a Tananai e Mara Sattei. E per l'occasione, il rapper si concede un brindisi, il tutto dopo la registrazione della videoclip, avvenuta sulle spiagge di Rimini (il brano è disponibile in streaming dalla scorsa notte). E così ecco che il terzetto, per l'occasione, ha avviato una diretta Instagram. E davanti aecco cheb. Circostanza che non sfugge alla mamma dell'artista, che infatti commenta la story in tempo reale con queste parole: "Non bere,". E: "È l'acqua di Leone. So che non devo bere, me lo ha detto il medico". Già, il sospetto di mamma era che l'artista stesse bevendo dell'alcol, proibito dal medico dopo l'operazione recentemente subita per il tumore al pancreas. La ...

