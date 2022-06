MotoGP TV8, orario gara GP Catalogna in chiaro: programma e streaming 5 giugno (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo prove libere e qualifiche, domani al Montmelò si farà finalmente sul serio con il Gran Premio di Catalogna 2022, valevole come nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Nella classe regina del Motomondiale entra nel vivo una corsa per il titolo riservata con ogni probabilità a quattro piloti, e due di questi sono italiani. Il francese della Yamaha e campione del mondo in carica Fabio Quartararo si presenta al weekend di Barcellona da leader del campionato con un margine di 8 punti sull’Aprilia del padrone di casa Aleix Espargarò, 28 sulla Ducati GP21 di Enea Bastianini e 41 sulla Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Assente Marc Marquez, operatosi per la quarta volta in meno di due anni all’omero destro. Il Gran Premio di Catalogna 2022 della MotoGP verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo prove libere e qualifiche, domani al Montmelò si farà finalmente sul serio con il Gran Premio di2022, valevole come nono appuntamento stagionale del Mondiale. Nella classe regina del Motomondiale entra nel vivo una corsa per il titolo riservata con ogni probabilità a quattro piloti, e due di questi sono italiani. Il francese della Yamaha e campione del mondo in carica Fabio Quartararo si presenta al weekend di Barcellona da leader del campionato con un margine di 8 punti sull’Aprilia del padrone di casa Aleix Espargarò, 28 sulla Ducati GP21 di Enea Bastianini e 41 sulla Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Assente Marc Marquez, operatosi per la quarta volta in meno di due anni all’omero destro. Il Gran Premio di2022 dellaverrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky ...

