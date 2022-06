MotoGP Gp Catalogna, Espargaro in pole: “Ottimo lavoro, ho sfruttato tutto al massimo” (Di sabato 4 giugno 2022) “Oggi sapevo che era il mio momento, volevo sfruttare tutto al massimo. Non è stato facile, ma abbiamo chiuso bene il giro. Voglio ringraziare l’Aprilia, abbiamo fatto un Ottimo lavoro”. Lo ha detto il pilota dell’Aprilia, Aleix Espargaro, dopo la pole position ottenuta al termine delle qualifiche del Gran Premio di Catalunya di MotoGP: “Sono contento per questa pole – ha aggiunto il pilota – gareggiare con Quartararo è un piacere per me, essere al suo livello è fantastico”. “Facciamo tanta fatica con la moto su questa pista, dobbiamo vedere che passo abbiamo domani, ma non siamo messi male anche con la gomma media vecchia. Sono felice, penso che potremo fare una bella gara”. Lo ha detto il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, al termine delle ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) “Oggi sapevo che era il mio momento, volevo sfruttareal. Non è stato facile, ma abbiamo chiuso bene il giro. Voglio ringraziare l’Aprilia, abbiamo fatto un”. Lo ha detto il pilota dell’Aprilia, Aleix, dopo laposition ottenuta al termine delle qualifiche del Gran Premio di Catalunya di: “Sono contento per questa– ha aggiunto il pilota – gareggiare con Quartararo è un piacere per me, essere al suo livello è fantastico”. “Facciamo tanta fatica con la moto su questa pista, dobbiamo vedere che passo abbiamo domani, ma non siamo messi male anche con la gomma media vecchia. Sono felice, penso che potremo fare una bella gara”. Lo ha detto il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, al termine delle ...

