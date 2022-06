Meret ha deciso: andrà via, si avvicina il suo addio (Di sabato 4 giugno 2022) Futuro Meret, parla Sugoni Alessandro Sugoni, esperto di mercato Sky, ha parlato del futuro di Alex Meret. Ecco le sue parole: “Se Ospina dovesse rinnovare con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 4 giugno 2022) Futuro, parla Sugoni Alessandro Sugoni, esperto di mercato Sky, ha parlato del futuro di Alex. Ecco le sue parole: “Se Ospina dovesse rinnovare con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Meret ha deciso il suo futuro: se Ospina dovesse rinnovare lui andrà via - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Meret ha deciso il suo futuro: se Ospina dovesse rinnovare lui andrà via - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Meret ha deciso il suo futuro: se Ospina dovesse rinnovare lui andrà via - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Meret ha deciso il suo futuro: se Ospina dovesse rinnovare lui andrà via - SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: Sky - Meret ha deciso: andrà via da Napoli in caso di rinnovo di Ospina -