Mercato Fiorentina, per il dopo Torreira spuntano i nomi di Maxime Lopez e Sensi: i dettagli (Di sabato 4 giugno 2022) La Fiorentina pensa ad alcuni sostituti di Torreira in vista della prossima stagione: ecco i nomi Torreira sembra ormai sempre più lontano dalla Fiorentina e la società viola pensa già ad alcuni sostituti in vista della prossima stagione. Come riportato dal La Nazione, i dirigenti viola hanno individuato in Sensi, come prima opzione, e Gagliardini e Maxime Lopez tra le alternative possibili. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Lapensa ad alcuni sostituti diin vista della prossima stagione: ecco isembra ormai sempre più lontano dallae la società viola pensa già ad alcuni sostituti in vista della prossima stagione. Come riportato dal La Nazione, i dirigenti viola hanno individuato in, come prima opzione, e Gagliardini etra le alternative possibili. L'articolo proviene da Calcio News 24.

