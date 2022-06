LIVE MotoGP, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: Aleix Espargarò svetta anche nella FP4, ora si parte con le qualifiche! (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 minuti: Bezzecchi migliora ancora e scende a 1:39.609, Morbidelli risponde a 275 millesimi, poi Vinales a 592 -11 minuti: il primo tempo lo fa segnare Bezzecchi in 1:39.942 davanti a Vinales e Binder -13 minuti: scattano i primi giri lanciati, si entra nel vivo della Q1 -14 minuti: subito piloti in pista per questo delicatissimo turno, vedremo quali saranno i 2 piloti a passare alla Q2 14.10 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA Q1!!!!!! 14.07 Tre 3 minuti si parte con la Q1. I piloti impegnati saranno: 11 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’40.296 19 0.652 0.010 1’39.705 15 1’39.423 1212 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’41.031 8 0.668 0.016 1’39.890 17 1’39.439 12 13 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.907 4 0.734 0.066 1’40.650 18 1’39.505 1914 72 ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-9 minuti: Bezzecchi migliora ancora e scende a 1:39.609, Morbidelli risponde a 275 millesimi, poi Vinales a 592 -11 minuti: il primo tempo lo fa segnare Bezzecchi in 1:39.942 davanti a Vinales e Binder -13 minuti: scattano i primi giri lanciati, si entra nel vivo della Q1 -14 minuti: subito piloti in pista per questo delicatissimo turno, vedremo quali saranno i 2 piloti a passare alla Q2 14.10 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA Q1!!!!!! 14.07 Tre 3 minuti sicon la Q1. I piloti impegnati saranno: 11 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’40.296 19 0.652 0.010 1’39.705 15 1’39.423 1212 23 E.BASTIANINI ITA Gresini RacingDUCATI 1’41.031 8 0.668 0.016 1’39.890 17 1’39.439 12 13 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.907 4 0.734 0.066 1’40.650 18 1’39.505 1914 72 ...

