LIVE GT World Challenge, Paul Ricard 2022 in DIRETTA: Ferrari sempre al top con Rigon, tra poco la sosta ai box (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53 Nuova penalità per la vettura #88 di Akkodis ASP. Errore nel ‘tempo di rifornimento’ per la squadra francese. 21.50 Nico Mueller all’attacco! L’Audi #46 attacca l’Aston #95 di Marco Sorensen. 21.46 Ci avviciniamo alla penultima sosta del giorno. Attendiamo i protagonisti in pit lane. 21.43 Ferrari ha mostrato sin dalle libere un passo incredibile. La squadra che ha vinto il titolo 2021 ha tutte le carte in regola per mettere in bacheca la prima gioia dell’anno a Le Castellet. 21.40 Prosegue l’interessante assalto di Calado all’Audi #32 di van der Linde. Rigon, intanto, resta saldamente in vetta su Daniel Juncadella. 21.36 Calado non riesce ad attaccare van der Linde. Il campione del mondo sta inseguendo l’Audi #32 di WRT. 21.33 Ottavo posto per Nico ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.53 Nuova penalità per la vettura #88 di Akkodis ASP. Errore nel ‘tempo di rifornimento’ per la squadra francese. 21.50 Nico Mueller all’attacco! L’Audi #46 attacca l’Aston #95 di Marco Sorensen. 21.46 Ci avviciniamo alla penultimadel giorno. Attendiamo i protagonisti in pit lane. 21.43ha mostrato sin dalle libere un passo incredibile. La squadra che ha vinto il titolo 2021 ha tutte le carte in regola per mettere in bacheca la prima gioia dell’anno a Le Castellet. 21.40 Prosegue l’interessante assalto di Calado all’Audi #32 di van der Linde., intanto, resta saldamente in vetta su Daniel Juncadella. 21.36 Calado non riesce ad attaccare van der Linde. Il campione del mondo sta inseguendo l’Audi #32 di WRT. 21.33 Ottavo posto per Nico ...

