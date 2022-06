L'infinita polemica sul viaggio di Salvini a Mosca (che non si farà) (Di sabato 4 giugno 2022) AGI - Il viaggio in Russia di Salvini non si farà, ma la politica italiana continua a parlarne. Il leader della Lega ha raccontato che si è lasciato convincere dai suoi a rinunciare al viaggio a Mosca e che, in ogni caso, le sanzioni fanno più male all'Italia che alla Russia. "La pace serve subito", la pace all'Italia "serve come l'ossigeno: provate ad andare a fare benzina, guardate i costi della luce e del gas o andate a fare la spesa..." ha poi detto Salvini durante un comizio elettorale a Gorizia. "Sono inorridito da una sinistra che quando io facevo il liceo a Milano faceva sciopero per la pace nel mondo", osserva, "ora abbiamo un Pd che parla solo di armi e di guerra. Viva coloro che pensano al dialogo, non possiamo certamente aspettare la pace da Di Maio", rilancia il ... Leggi su agi (Di sabato 4 giugno 2022) AGI - Ilin Russia dinon si, ma la politica italiana continua a parlarne. Il leader della Lega ha raccontato che si è lasciato convincere dai suoi a rinunciare ale che, in ogni caso, le sanzioni fanno più male all'Italia che alla Russia. "La pace serve subito", la pace all'Italia "serve come l'ossigeno: provate ad andare a fare benzina, guardate i costi della luce e del gas o andate a fare la spesa..." ha poi dettodurante un comizio elettorale a Gorizia. "Sono inorridito da una sinistra che quando io facevo il liceo a Milano faceva sciopero per la pace nel mondo", osserva, "ora abbiamo un Pd che parla solo di armi e di guerra. Viva coloro che pensano al dialogo, non possiamo certamente aspettare la pace da Di Maio", rilancia il ...

