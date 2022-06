La CNN avrà un manuale per decidere cos’è una breaking news (ce ne sono troppe) (Di sabato 4 giugno 2022) “Il troppo stroppia”. Secondo gli spettatori, ma secondo anche qualche membro interno all’organizzazione, sul sito della CNN ci sono troppe notizie catalogate come “breaking news”. A tutto, però, c’è una soluzione: Chris Licht, presidente e amministratore delegato dell’emittente televisiva statunitense, per fronteggiare l’uso eccessivo del banner, ha deciso di creare un apposito manuale CNN per le breaking news per stabilire quale tra le notizie pubblicate lo è davvero. Il boss della CNN e il Ceo della Warner Bros. Discovery faranno del giornalismo tradizionale una priorità: tratteranno le notizie per quelle che sono, dividendo le “breaking” dalle “soft” news. «Siamo dei narratori della verità, siamo concentrati ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 4 giugno 2022) “Il troppo stroppia”. Secondo gli spettatori, ma secondo anche qualche membro interno all’organizzazione, sul sito della CNN cinotizie catalogate come “”. A tutto, però, c’è una soluzione: Chris Licht, presidente e amministratore delegato dell’emittente televisiva statunitense, per fronteggiare l’uso eccessivo del banner, ha deciso di creare un appositoCNN per leper stabilire quale tra le notizie pubblicate lo è davvero. Il boss della CNN e il Ceo della Warner Bros. Discovery faranno del giornalismo tradizionale una priorità: tratteranno le notizie per quelle che, dividendo le “” dalle “soft”. «Siamo dei narratori della verità, siamo concentrati ...

