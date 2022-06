Italia, Spinazzola in tribuna per scelta tecnica (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo aver ritrovato il campo nei minuti finale della Finalissima persa dall'Italia contro l'Argentina, Leonardo Spinazzola non è... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo aver ritrovato il campo nei minuti finale della Finalissima persa dall'contro l'Argentina, Leonardonon è...

Advertising

Mobbasta3 : RT @ilRomanistaweb: FOTO - #ItaliaGermania titolari due romanisti: #Pellegrini col numero 10 Stasera comincia l'avventura in #nationsleague… - ilRomanistaweb : FOTO - #ItaliaGermania titolari due romanisti: #Pellegrini col numero 10 Stasera comincia l'avventura in… - VoceGiallorossa : ?? LIVE Italia-Germania - Formazione ufficiale: Cristante in mediana e Pellegrini ala sinistra. Mancini parte dalla… - AndreaPelagatti : Italia-Germania, Spinazzola si riprende la fascia sinistra e Pellegrini gioca come attaccante esterno. E già queste… - FirenzePost : Italia-Germania: Biraghi in campo dal primo minuto al posto di Spinazzola -