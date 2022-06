Europei di nuoto a Roma e sicurezza in acqua, inaugurata a Ostia la spiaggia per il fondo (Di sabato 4 giugno 2022) Alla SPQR di Ostia Lido è il gran giorno dell’inaugurazione della spiaggia libera affidata in convenzione dal Municipio X di Roma Capitale alla Federazione Italiana nuoto per l’organizzazione degli Europei delle discipline acquatiche che si terranno proprio nella città eterna dall’11 al 21 agosto. Tanto entusiasmo di bambini e ragazzi presenti, giochi sulla spiaggia, il divertimento che solo le discipline acquatiche possono dare. Qui dove in piena estate gareggeranno nelle competizioni in acque libere anche il campionissimo Gregorio Paltrinieri. La giornata della sicurezza in acqua, “Io e l’acqua – Nuotare in sicurezza. Per evitare un mare di guai” promossa come ogni anno dalla ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Alla SPQR diLido è il gran giorno dell’inaugurazione dellalibera affidata in convenzione dal Municipio X diCapitale alla Federazione Italianaper l’organizzazione deglidelle disciplinetiche che si terranno proprio nella città eterna dall’11 al 21 agosto. Tanto entusiasmo di bambini e ragazzi presenti, giochi sulla, il divertimento che solo le disciplinetiche possono dare. Qui dove in piena estate gareggeranno nelle competizioni in acque libere anche il campionissimo Gregorio Paltrinieri. La giornata dellain, “Io e l’– Nuotare in. Per evitare un mare di guai” promossa come ogni anno dalla ...

