Eleonora muore a 13 anni | la mamma implora la scuola per due anni per avere il suo ultimo tema

Leggi su leggilo

(Di sabato 4 giugno 2022) Sabrina Borgonzoni ha lottato per mesi per poterl’di, la figlia deceduta a soli 13aveva solo 13quando, nel settembre del 2018, il suo cuore ha smesso di battere. La ragazzina, appena tre mesi prima, aveva sostenuto la prova da privatista per essere ammessa in terza media. L'articolo proviene da Leggilo.org.