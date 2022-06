Covid: in Lombardia 3.099 nuovi casi, aumentano i guariti (Di sabato 4 giugno 2022) Milano, 4 giu.(Adnkronos) - In Lombardia sono 3.099 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Dai dati diffusi dalla Protezione civile, il numero dei pazienti guariti/dimessi appare in aumento di 4.097 unità, mentre sono 11 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.586 unità. Sul territorio provinciale, a Milano sono 1.104 i casi registrati, 191 a Bergamo, 323 a Brescia, 174 a Como. Cremona segna 98 casi, Lecco 96 e Lodi 80. Mantova ne conta 102, Monza e Brianza 297, Pavia 179. A Sondrio 35 i nuovi casi, a Varese 270. Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Milano, 4 giu.(Adnkronos) - Insono 3.099 ipositivi alregistrati nelle ultime 24 ore. Dai dati diffusi dalla Protezione civile, il numero dei pazienti/dimessi appare in aumento di 4.097 unità, mentre sono 11 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.586 unità. Sul territorio provinciale, a Milano sono 1.104 iregistrati, 191 a Bergamo, 323 a Brescia, 174 a Como. Cremona segna 98, Lecco 96 e Lodi 80. Mantova ne conta 102, Monza e Brianza 297, Pavia 179. A Sondrio 35 i, a Varese 270.

