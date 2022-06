Covid, in Campania ricoveri in calo e tasso positività stabile (Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2294 le persone risultate positive al Covid in Campania a fronte di 14430 tamponi eseguiti con un tasso di incidenza che è. del 15,89%, in calo rispetto al 15,71 della giornata di ieri. Si registra un deceduto Per quanto riguarda i posti di terapia intensiva occupati sono 15 (ieri erano 16) a fronte di una disponibilità di 585. Infine risultano occupati 327 posti letto di degenza ordinaria, contro i 334 di ieri; quelli disponibili – posti letto Covid e offerta privata – sono 3160. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2294 le persone risultate positive alina fronte di 14430 tamponi eseguiti con undi incidenza che è. del 15,89%, inrispetto al 15,71 della giornata di ieri. Si registra un deceduto Per quanto riguarda i posti di terapia intensiva occupati sono 15 (ieri erano 16) a fronte di una disponibilità di 585. Infine risultano occupati 327 posti letto di degenza ordinaria, contro i 334 di ieri; quelli disponibili – posti lettoe offerta privata – sono 3160. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Covid, in #Campania ricoveri in calo e tasso positività stabile ** - AnCapone23 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (4 GIUGNO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - occhio_notizie : Il bollettino #Covid in #Campania - PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (4 GIUGNO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - ottopagine : Covid-19 in Campania: 2.294 i nuovi positivi -