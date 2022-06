Chi sarà il prossimo allenatore del Psg? Galtier piace molto a Campos (Di sabato 4 giugno 2022) L’Equipe fa il punto sul lavoro di Luis Campos al Psg. L’uomo che ha preso il posto di Leonardo trombato subito dopo la fine del campionato sia per i risultati giudicati insoddisfacenti sia per volere di Mbappé. L’Equipe scrive che Campos non sarà un semplice direttore sportivo. sarà responsabile del mercato e della gestione quotidiana del gruppo. Anche l’ex direttore sportivo Antero Henrique, decisivo nel rinnovo di Mbappé, avrà compiti più ampi. Luis Campos, scrive L’Equipe, avrebbe già l’ok di due calciatori e dovrebbe lavorare sull’obiettivo di “francesizzare” il Psg. Contestualmente il portoghese lavora in uscita. Sarebbero dodici i calciatori di cui deve sbarazzarsi il Psg. Tra cui Icardi, Kurzawa, Herrera, Gueye, Wijnaldum, Paredes. Resta poi la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) L’Equipe fa il punto sul lavoro di Luisal. L’uomo che ha preso il posto di Leonardo trombato subito dopo la fine del campionato sia per i risultati giudicati insoddisfacenti sia per volere di Mbappé. L’Equipe scrive chenonun semplice direttore sportivo.responsabile del mercato e della gestione quotidiana del gruppo. Anche l’ex direttore sportivo Antero Henrique, decisivo nel rinnovo di Mbappé, avrà compiti più ampi. Luis, scrive L’Equipe, avrebbe già l’ok di due calciatori e dovrebbe lavorare sull’obiettivo di “francesizzare” il. Contestualmente il portoghese lavora in uscita. Sarebbero dodici i calciatori di cui deve sbarazzarsi il. Tra cui Icardi, Kurzawa, Herrera, Gueye, Wijnaldum, Paredes. Resta poi la ...

