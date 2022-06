Che gioia per la Regina, finalmente è successo | Elisabetta felice nonostante gli acciacchi (Di sabato 4 giugno 2022) La Regina ha finalmente incontrato la sua pronipote Lilibet a Windsor. Stando a quanto riportato anche dal Mirror, Harry e Meghan si sono riuniti con la Famiglia Reale dopo due anni di profonda distanza. Il commentatore reale Omid Scobie, uno degli autori della biografia del Duca e della Duchessa di Sussex – intitolata Finding Freedom, ndr – ha affermato che giovedì sera la Regina avrebbe potuto incontrare per la prima volta la secondogenita di Meghan e Harry, che compie un anno proprio quest’oggi. Va tuttavia sottolineato che Scobie non dà per certo questo incontro, precisando che quella di ieri sarebbe stata la prima possibilità per i Sussex e la Regina, dato che entrambi si trovavano a Windsor. La notizia arriva proprio nel bel mezzo del Giubileo di platino, l’evento che celebra i 70 anni della ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 4 giugno 2022) Lahaincontrato la sua pronipote Lilibet a Windsor. Stando a quanto riportato anche dal Mirror, Harry e Meghan si sono riuniti con la Famiglia Reale dopo due anni di profonda distanza. Il commentatore reale Omid Scobie, uno degli autori della biografia del Duca e della Duchessa di Sussex – intitolata Finding Freedom, ndr – ha affermato che giovedì sera laavrebbe potuto incontrare per la prima volta la secondogenita di Meghan e Harry, che compie un anno proprio quest’oggi. Va tuttavia sottolineato che Scobie non dà per certo questo incontro, precisando che quella di ieri sarebbe stata la prima possibilità per i Sussex e la, dato che entrambi si trovavano a Windsor. La notizia arriva proprio nel bel mezzo del Giubileo di platino, l’evento che celebra i 70 anni della ...

