Calcio italiano in lutto | è morto a soli 25 anni | “Addio Giacomo”

(Di sabato 4 giugno 2022)nel25. La sua giovane vita è stata stroncata da un malore improvviso. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla squadra nella quale militava. Dolore e sgomento per la sua morte. Il malore accusato gli ha tolto la vita all’improvviso e a nulla è valsa l’immediata corsa in ospedale per tentare di salvargli la vita., lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i suoi cari. (Continua dopo la foto…)in, èIlcolpito da un gravissimoè ...

Advertising

Inter : ?? | PROMOZIONE C’è sempre una prima volta! Congratulazioni a @AcMonza per la storica prima promozione in Serie A,… - Azzurri : Classic #Azzurri ???? @PumaFootball ?? presenta il nuovo Home Kit 2022 dell’#Italia che celebra la storia del calcio… - lapoelkann_ : L’inno di @LFC è il mio preferito ed è il più importante della storia del calcio ??, ho un rispetto totale per… - rageflaesports : RT @niccolo_parigi: ?????? AGGIORNAMENTO: #Italiano - #Fiorentina, addio sempre più vicino dopo il caso #Torreira. L’allenatore del #Flamengo… - FinazziLorenzo : RT @niccolo_parigi: ?????? AGGIORNAMENTO: #Italiano - #Fiorentina, addio sempre più vicino dopo il caso #Torreira. L’allenatore del #Flamengo… -

... assistiti dal consolatonelle isole Baleari. Un altro zio di Decandia, Enea Selis - noto come organizzatore del più prestigioso torneo mondiale digiovanile - chiarisce che la ...Il gm giallorosso Tiago Pinto non considera il calciatore incedibile ma non intende fare sconti per uno dei possibili astri nascenti del- inoltre all'Inter spetta il 15% sulla ...Il presidente federale duro con chi insiste con l’ipotesi ripescaggio (anche Mancini): «Non possiamo continuare a dire cose che ci mettono nella condizione di farci prendere in giro». Poi sulla Lega d ...Il ct azzurro ha comunicato l'11 iniziale che scenderà in campo contro la Germania: esordio per Frattesi, nessun bianconero dal primo minuto ...