Beach volley, World Tour: Nicolai/Cottafava in semifinale a Jurmala. Battuti Schalk/Brunner (Di sabato 4 giugno 2022) Paolo Nicolai e Samuele Cottafava scrivono un capitolo di storia del Beach volley italiano centrando la semifinale del torneo Elite16 di Jurmala. per la prima volta, al terzo tentativo, una coppia azzurra entra nella top4 di un torneo di massimo livello: gli azzurri ci sono riusciti grazie alla vittoria per 2-0 ottenuta contro gli statunitensi Schalk/Brunner e in semifinale affronteranno per la quarta volta in stagione i brasiliani Andre/George che hanno vinto tutte le tre gare disputate finora. Contro gli statunitensi Schalk/Brunner, la coppia azzurra ha giocato su ottimi livelli, guidando nel punteggio fin dalle prime battute e rischiando pochissimo. L’unico momento in cui gli statunitensi si sono ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Paoloe Samuelescrivono un capitolo di storia delitaliano centrando ladel torneo Elite16 di. per la prima volta, al terzo tentativo, una coppia azzurra entra nella top4 di un torneo di massimo livello: gli azzurri ci sono riusciti grazie alla vittoria per 2-0 ottenuta contro gli statunitensie inaffronteranno per la quarta volta in stagione i brasiliani Andre/George che hanno vinto tutte le tre gare disputate finora. Contro gli statunitensi, la coppia azzurra ha giocato su ottimi livelli, guidando nel punteggio fin dalle prime battute e rischiando pochissimo. L’unico momento in cui gli statunitensi si sono ...

