Ultime Notizie – Zelensky: “Da 100 giorni difendiamo l’Ucraina, vittoria sarà nostra” (Di venerdì 3 giugno 2022) ‘‘Sono cento giorni che difendiamo l’Ucraina. La vittoria sarà nostra”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio diffuso in occasione del centesimo giorno dall’inizio dell’aggressione militare da parte della Russia. Affiancato, tra gli altri, dal primo ministro ucraino Denys Shmyhal e dal consigliere presidenziale Mykhaylo Podolyak, Zelensky ha affermato che il suo esercito respingerà l’invasione russa. A 100 giorni dalla guerra, 1.017 insediamenti sono stati liberati, ha annunciato in un briefing il vice capo dell’Ufficio presidenziale Kyrylo Tymoshenko. Secondo il rapporto di Tymoshenko, per quanto riguarda le infrastrutture nei territori liberati sono state completamente restaurate 1.194 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) ‘‘Sono centoche. La”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrin un videomessaggio diffuso in occasione del centesimo giorno dall’inizio dell’aggressione militare da parte della Russia. Affiancato, tra gli altri, dal primo ministro ucraino Denys Shmyhal e dal consigliere presidenziale Mykhaylo Podolyak,ha affermato che il suo esercito respingerà l’invasione russa. A 100dalla guerra, 1.017 insediamenti sono stati liberati, ha annunciato in un briefing il vice capo dell’Ufficio presidenziale Kyrylo Tymoshenko. Secondo il rapporto di Tymoshenko, per quanto riguarda le infrastrutture nei territori liberati sono state completamente restaurate 1.194 ...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : Savona (Pres. Savona): «Mancano regole sulle criptovalute, serve una nuova Bretton Woods» @sole24ore… - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - Andrea_V_73 : '#Cingolani: #Italia installerà due #rigassificatori galleggianti. #Patuelli (#Abi): serve meccanismo aggiornamento… - James_JBraddock : RT @acmilan: Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime notizie rosso… -