Ultime Notizie – Ucraina, Russia: “Con operazione speciale raggiunti alcuni risultati” (Di venerdì 3 giugno 2022) Con l’operazione militare speciale lanciata 100 giorni fa in Ucraina, la Russia ha raggiunto alcuni risultati e andrà avanti fino a quando non saranno stati raggiunti tutti quelli prefissati. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, nel briefing con i giornalisti, secondo quanto riferito dalla Tass. “alcuni risultati sono stati raggiunti – ha rivendicato – Molti insediamenti sono stati liberati dalle forze armate filo-naziste dell’Ucraina, così come da elementi nazionalisti, ed è stata assicurata l’opportunità di iniziare una vita pacifica. Questo lavoro continuerà fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi dell’operazione militare speciale”. Peskov ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Con l’militarelanciata 100 giorni fa in, laha raggiuntoe andrà avanti fino a quando non saranno statitutti quelli prefissati. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, nel briefing con i giornalisti, secondo quanto riferito dalla Tass. “sono stati– ha rivendicato – Molti insediamenti sono stati liberati dalle forze armate filo-naziste dell’, così come da elementi nazionalisti, ed è stata assicurata l’opportunità di iniziare una vita pacifica. Questo lavoro continuerà fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi dell’militare”. Peskov ha ...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : Savona (Pres. Savona): «Mancano regole sulle criptovalute, serve una nuova Bretton Woods» @sole24ore… - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - genovesergio76 : Koulibaly Juve, trovata la chiave! I bianconeri pensano a questo scambio - corgiallorosso : #Cristante: “Fa piacere ci sia interesse per me dal mercato, dopo la Nazionale vedremo” -