Ultime Notizie – Serena Bortone e Alberto Matano in lacrime su Rai1 per il finale di stagione

Serena Bortone e Alberto Matano in lacrime su Rai1 per il finale di stagione (Di venerdì 3 giugno 2022) Pomeriggio di commozione su Rai1 per i finali di stagione di 'Oggi è un altro giorno' e 'La Vita in Diretta'. Serena Bortone prima e Alberto Matano poi non hanno trattenuto la commozione al momento dei saluti. La conduttrice, con la voce rotta dal pianto, ha ringraziato il direttore di Rai1 per aver creduto in lei affidandole due anni fa il programma del primo pomeriggio: "Oggi si chiude una stagione magnifica e faticosa. Quando abbiamo cominciato, due anni fa, in pochi credevano in questo programma, ma ci credeva il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che ringrazio ancora una volta per aver scelto me per questa fascia così orgogliosamente popolare della rete ammiraglia. E ci credevano le donne e gli uomini che hanno scelto di intraprendere con me ...

