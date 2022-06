Stefania Craxi agli Usa: “Le sanzioni affliggono di più l’Europa”. E cita Sigonella (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu – Stefania Craxi parla nel corso di un collegamento a Tgcom24, e si concentra tanto sulla guerra in Ucraina, sulle iniziative di Matteo Salvini e sulle sanzioni alla Russia. Stefania Craxi: “Contro Salvini razzismo antropologico” Per Stefania Craxi “un leader politico ha tutta la legittimità di usare canali diplomatici e avanzare azioni politiche”. Così il presidente della commissione Esteri sulle polemiche riguardo l’iniziativa del leader del Carroccio di contattare direttamente la Russia. Poi prosegue: “Verso Salvini si usano metodi al limite del razzismo antropologico. Io rivendico l’autonomia della politica”. “La pace si fa in due, le sanzioni colpiscono l’Europa” Quanto ai negoziati, Stefania ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu –parla nel corso di un collegamento a Tgcom24, e si concentra tanto sulla guerra in Ucraina, sulle iniziative di Matteo Salvini e sullealla Russia.: “Contro Salvini razzismo antropologico” Per“un leader politico ha tutta la legittimità di usare canali diplomatici e avanzare azioni politiche”. Così il presidente della commissione Esteri sulle polemiche riguardo l’iniziativa del leader del Carroccio di contattare direttamente la Russia. Poi prosegue: “Verso Salvini si usano metodi al limite del razzismo antropologico. Io rivendico l’autonomia della politica”. “La pace si fa in due, lecolpiscono” Quanto ai negoziati,...

