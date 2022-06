State of Play 2022: Annunci e Trailer di Giugno (Di venerdì 3 giugno 2022) Questa notte Sony ha tenuto un nuovo State of Play, evento durante il quale sono stati fatti degli importati Annunci che vi riportiamo a seguire. Tutti gli Annunci dello State of Play di Giugno 2022 Partiamo con il remake di Resident Evil 4, in uscita il 24 Marzo 2023 su PS5 (probabilmente anche Xbox Series). Il titolo sarà compatibile con il PSVR 2 tramite contenuti specifici. Capcom ha Annunciato la versione VR di Village per PSVR 2, probabilmente compatibile anche con il precedente visore, la quale permetterà di vestire personalmente i panni di Ethan Winters. La data di uscita non è stata comunicata. Durante l’evento è stato mostrato anche The Walking Dead Saints & Sinners Capitolo 2, in uscita su PSVR 2 nei ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 3 giugno 2022) Questa notte Sony ha tenuto un nuovoof, evento durante il quale sono stati fatti degli importatiche vi riportiamo a seguire. Tutti glidelloofdiPartiamo con il remake di Resident Evil 4, in uscita il 24 Marzo 2023 su PS5 (probabilmente anche Xbox Series). Il titolo sarà compatibile con il PSVR 2 tramite contenuti specifici. Capcom haato la versione VR di Village per PSVR 2, probabilmente compatibile anche con il precedente visore, la quale permetterà di vestire personalmente i panni di Ethan Winters. La data di uscita non è stata comunicata. Durante l’evento è stato mostrato anche The Walking Dead Saints & Sinners Capitolo 2, in uscita su PSVR 2 nei ...

