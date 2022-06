Scaroni | “Gerry Cardinale è un numero 1 Ha il curriculum perfetto per un leader”

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il fondatore di RedBird è stato managing partner di Goldman Sachs come tanti manager che hanno fatto carriera in tutto il mondo Segui su affaritaliani.it

Advertising

AntoVitiello : Gerry #Cardinale a Milano dopo aver incontrato Scaroni, Gazidis e Furlani. In programma anche colloqui con #Maldini… - cmdotcom : #Milan , ecco Gerry Cardinale: prime immagini del numero di #RedBird , incontro con Scaroni e Gazidis - carlolaudisa : Con l'arrivo di Gerry Cardinale a Milano il nuovo #Milan scalda i motori. Confermati Scaroni e Gazidis, ora si aspe… - omarsivori : Scaroni: “Gerry Cardinale è un numero uno'. Il cv del nuovo patron del Milan - - Manuelito_1899 : RT @Affaritaliani: Scaroni: “Gerry Cardinale è un numero uno'. Il cv del nuovo patron del Milan -

Calcio News 24

... ti rende libero, ti trasforma in una persona che non ha bisogno di nessuno' chiosa. Un esempio pratico Il nuovo patron del Milan e fondatore di RedBird ,Cardinale . Il quale ha ...Paoload affaritaliani.it: 'Ecco perchéCardinale è un numero uno' 'Non è che uno si sveglia e diventa un numero uno così, senza aver scelto un percorso di carriera corretto'. Paolo, ... Mian, Gerry Cardinale è a Milano: incontro con Scaroni e Gazidis In occasione del Festival dell’Economia a Trento, il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del passaggio di proprietà dei rossoneri da Elliott a RedBird. La società statunitense di Gerry ...Il manager al direttore Perrino: “Harvard, Oxford, Goldman Sachs: ha il percorso perfetto, e infatti oggi ha una montagna di soldi e si diverte come un matto” ...