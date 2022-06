Scadenze fiscali giugno 2022 | le date da ricordare

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il calendario delledisi presenta ricco di adempimenti: spunta tra tutti il versamento dell’acconto IMU il 16, data che include anche gli adempimenti periodici di Iva, Irpef e contributi Inps. Si passa poi al 27, data che vede la scadenza per la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE. Il 30sarà infine un’altra data ricca di adempimenti, a partire dal versamento del saldo 2021 e dell’accontodell’Irpef risultante dalle dichiarazioni dei redditi, per proseguire con il versamento della cedolare secca, Iva Ires e Irap e imposte sostitutive. Sempre entro questa data le persone ...

"Giugno in particolare è un mese "intenso", anzi "di fuoco" per le. Quest'anno ci chiedono poi anche l'autocertificazione degli aiuti Covid: dati che lo Stato ha già, visto che ci ha ...Mappate dall'Agenzia delle Entrate 141a cui vanno aggiunte quelle per i tributi locali, ... Uno degli adempimentipiù importanti del mese è quello del 30 giugno per l'...Dall'acconto IMU al pagamento del saldo 2021 e primo acconto 2022. Ecco le principali scadenze fiscali giugno 2022 ...