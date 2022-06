Salernitana, comunicato UFFICIALE: Nicola rinnova (Di venerdì 3 giugno 2022) La Salernitana annuncia il rinnovo UFFICIALE di Davide Nicola La Salernitana ha vissuto giorni turbolenti per l’improvvisa separazione da Walter Sabatini che non sarà più il direttore sportivo del club… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 3 giugno 2022) Laannuncia il rinnovodi DavideLaha vissuto giorni turbolenti per l’improvvisa separazione da Walter Sabatini che non sarà più il direttore sportivo del club… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO UFFICIALE LA SEPARAZIONE TRA SABATINI E LA SALERNITANA Lo rende noto il club con un comunicato… - VivInterNews : RT @internewsit: Salernitana, Nicola non segue Sabatini: è ufficiale il rinnovo! Il comunicato - - infoitsport : Salernitana, Nicola non segue Sabatini: è ufficiale il rinnovo! Il comunicato - internewsit : Salernitana, Nicola non segue Sabatini: è ufficiale il rinnovo! Il comunicato - - LeBombeDiVlad : ???? #Salernitana, #Nicola ha firmato ?? Il comunicato del club #LeBombeDiVlad #LBDV #News -